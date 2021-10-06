МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Власти Москвы не исключают привлечение заключённых к работе на стройках, сказал журналистам руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов. Низкий спрос сдерживает темпы строительства жилья в России

По его словам, пока в Москве не было подобных прецедентов.

"В целом посмотрим по стране как будет развиваться эта тенденция. Будем смотреть, анализировать, при необходимости тоже примем участие. Сегодня таких наработок нет, справляемся своими силами", — сказал Загрутдинов.

В то же время чиновник отметил, что полностью закрыть потребность в рабочей силе за счёт заключённых невозможно.

Он также добавил, что открытие в Зеленограде общежития, которое предполагается заселить почти двумя сотнями заключённых и направить их на стройки, не связано с бюджетным строительством.

Ранее директор ФСИН России Александр Калашников предложил использовать заключенных там, где в России не хватает рабочей силы и куда приглашают трудовых мигрантов. По его словам, на замену наказания принудительными работами сейчас имеют право 188 тысяч человек. Вице-премьер России Марат Хуснуллин, комментируя эту инициативу, говорил, что сейчас прорабатывается вопрос о привлечении заключенных к работе на стройках. По его подсчетам, потенциально можно привлечь 180 тысяч заключенных, но только добровольно.