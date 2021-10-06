МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Суд в Москве арестовал мужа экс-замминистра просвещения Марины Раковой Артура Стеценко, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ольга Бондарева. Он подозревается в мошенничестве в особо крупном размере. Сбербанк с 4 октября уволил Марину Ракову

Как стало известно ранее, Стеценко был фиктивно трудоустроен в Фонд новых форм развития образования, возглавляемый Раковой, и с 2017 по 2019 годы незаконно получил в виде зарплаты более 9 миллионов рублей, которые использовал в личных целях.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), в отношении Марины Раковой и Артура Стеценко, говорится в сообщении.

Сама экс-замминистра просвещения Ракова была задержана и сейчас находится в Главном следственном управлении ГУМВД по Москве, с ней ведутся следственные действия.

Ранее Марина Ракова была объявлена в федеральный розыск, ей заочно предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Она стала фигурантом дела о хищении более 50 миллионов рублей, она подозреваестся в лоббировании в 2019 году выделения бюджетных средств Фонду новых форм развития образования (ФНФРО), где была гендиректором. Деньги предназначались на реализацию госконтрактов в рамках федерального проекта "Учитель будущего".