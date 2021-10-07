МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 2 октября, снизилось на 38 тысяч по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели — до 326 тысяч, сообщило в четверг министерство труда страны.

Аналитики, опрошенные агентством Daily FХ, ожидали снижения до 348 тысяч. Показатель за неделю, завершившуюся 25 сентября, был пересмотрен до 364 тысяч с 362 тысяч.

Темпы снижения показателя за неделю по 2 октября стали максимальными с конца июня.

При этом среднее число первичных заявок за прошедшие четыре недели увеличилось на 3,5 тысячи с уровня прошлой недели — до 344 тысяч.

Общее количество получающих пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 2 октября, снизилось на 97 тысяч с показателя предыдущей недели — до 2,714 миллиона человек, что стало минимальным значением с марта 2020 года. Показатель предшествовавшей недели был пересмотрен до 2,811 миллиона с 2,802 миллиона человек.

Данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице (Initial Jobless Claims) публикуются еженедельно министерством труда США. Показатель отражает количество людей, впервые обратившихся за пособием в течение отчетной недели.