МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ, Мария Князева. Европейское статистическое агентство (Евростат) создаст специальный набор индикаторов для оценки прогресса Евросоюза на пути к климатической нейтральности, заявил еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони на конференции "Саммит ЕС по устойчивым инвестициям". Европа потратит триллион евро на войну с углекислым газом

"Для мониторинга прогресса на пути к климатической нейтральности, Евростат разработает всеобъемлющий набор статистических индикаторов по европейской "Зеленой сделке", включая квартальные данные по выбросам CO2", — рассказал он.

Так называемая "Зелёная сделка" — это проект Еврокомиссии по перестройке ЕС, таким образом, чтобы он оказывал меньше негативного влияния на окружающую среду.

Власти ЕС среди прочего ранее договорились о том, что к середине века регион должен стать климатически нейтральным — когда итоговый объем выбросов парниковых газов в атмосферу должен стать нулевым. Климатическая нейтральность может быть достигнута за счет сокращения выбросов и применения технологий улавливания и хранения вредных газов. Электромобиль сегодня – самый грязный вид транспорта

Переход к климатической нейтральности потребует перестройки производства и потребления энергоносителей, серьезного сокращения выбросов парниковых газов различными отраслями экономики, снижения использования ископаемых видов топлива и роста потребления возобновляемой энергии, а также триллионов евро инвестиций.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что Евросоюзу на фоне нынешнего скачка цен на энергию необходимо ускорить климатические реформы, чтобы стать более независимым в энергетической сфере.