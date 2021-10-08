МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин подчеркнул важность отечественно производства компонентов авиастроения.

"Нам очень важно, чтобы по импортозамещению все агрегаты, узлы, приборы особенно, автоматика, которая сегодня есть, производились в России. Это нормальный путь", — сказал он на АО "Авиаавтоматика" им. Тарасова.

Он отметил, что весь мир знает российские военные самолеты, и "в этом смысле нечего никому доказывать", однако в гражданском авиастроении "есть, скажем так, зазоры и вопросы".

"Но то, что сейчас происходит, это и гарантированный заказ на всю линейку всех видов самолетов, и дальнемагистральных, и для небольших региональных полетов, он сегодня формируется", — сказал премьер.