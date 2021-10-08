МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Вице-премьер России Дмитрий Григоренко назвал три наиболее успешно реализующихся нацпроекта — "Культура", "Жилье" и "Экспорт".

Григоренко в пятницу провел совещание по вопросам мониторинга выполнения национальных проектов. По его словам, на текущий момент реализация запланированных на 2021 год мероприятий в рамках нацпроектов составляет порядка 87%.

"Я могу назвать три лучших национальных проекта на сегодняшний день — "Культура", "Жилье" и "Экспорт". По "Жилью" и "Культуре" у нас на сегодняшний день порядка 99% выполнение от запланированного. По "Экспорту" чуть-чуть пониже, но это вот три лидера на сегодняшний день", — сказал Григоренко журналистам по итогам совещания.

Ранее пресс-служба кабмина сообщала, что финансирование национальных проектов РФ в 2022-2024 годах составит 8,6 триллиона рублей. Такие параметры заложены в проект бюджета РФ на предстоящую трехлетку.