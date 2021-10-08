МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Инфляция в РФ в 2021 году вряд ли превысит 6,5-7%, возможно, будет ниже; цены на продукты питания после аномального роста должны скоро выправиться, сообщил журналистам первый вице-премьер России Андрей Белоусов. В России в сентябре зафиксирована продовольственная инфляция

"Моя оценка сейчас, на сегодняшний день, где-то в районе 6,5-7%, в этом диапазоне. Может быть и ниже, потому что последние два месяца могут преподнести сюрпризы. Выше вряд ли", — сказал Белоусов.

Он также отметил, что не стал бы сбрасывать со счетов вероятность роста цен по итогам года на уровне 6%.

"Темпы около 6% я бы пока не стал сбрасывать, может не 5,8% (как в прогнозе Минэкономразвития — ред.), а около 6%. Но реально сейчас очень трудно прогнозировать. Почему? Потому что у нас в этом месяце (сентябре — ред.) возникли некоторые аномальные траектории, в части, прежде всего, продуктов питания, но думаю, что они сейчас выправятся", — добавил он.

В соответствии с базовой версией обновленного прогноза социально-экономического развития инфляция в России к концу года составит 5,8%, в консервативной — может достичь 6%. На прошлой неделе глава Минэкономразвития Максим Решетников говорил, что есть риски превышения инфляцией базового уровня в 5,8%.

Согласно официальному прогнозу Банка России, к концу года инфляция в стране составит 5,7-6,2%. В октябре регулятор обновит свой макропрогноз.

По данным Росстата, рост цен на продовольственные товары в России в сентябре составил 0,99% относительно августа текущего года. Таким образом, продовольственная инфляция в сентябре наблюдалась для этого месяца впервые с 2015 года. Ощутимый вклад в рост цен на продукты внесла плодоовощная продукция: ее стоимость за месяц повысилась на 1,84%.

Для сравнения, в сентябре 2020 года цены на продовольственные товары снизились на 0,41% в месячном выражении, а плодоовощная продукция тогда подешевела на 6,22%. Серьезный рост в первый осенний месяц текущего года показали цены на помидоры и огурцы, их стоимость выросла соответственно на 24,9% и на 17,3% относительно августа. За сентябрь 2020 года помидоры подорожали на 5,7%, огурцы — на 1,8%.

Директор Национального союза производителей плодов и овощей (Плодоовощной союз) Михаил Глушков указывал, что на ускорение роста цен на огурцы и томаты повлияла холодная погода. Глава союза пояснял, что с начала осени в магазины вместо овощей открытого грунта начинает поступать тепличная продукция, однако из-за холодного сентября отопление в парниках пришлось включить рано, и продукция стала дорожать более быстрыми темпами.