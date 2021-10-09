АНКАРА, 9 окт — ПРАЙМ. В Турции по подозрению в шпионаже задержаны шесть человек, сообщает телеканал CNN Türk со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Согласно сообщению, задержанные планировали нападение на иностранцев и пытались получить секретные сведения.

По предположениям, у них обнаружили российские паспорта.