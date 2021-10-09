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2021
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В Турции задержаны шесть человек c паспортами России
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В Турции по подозрению в шпионаже задержаны шесть человек, сообщает телеканал CNN Türk со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Согласно сообщению, задержанные... ПРАЙМ, 09.10.2021
экономика, новости, турция, шпионаж
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
АНКАРА, 9 окт — ПРАЙМ. В Турции по подозрению в шпионаже задержаны шесть человек, сообщает телеканал CNN Türk со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Согласно сообщению, задержанные планировали нападение на иностранцев и пытались получить секретные сведения.
По предположениям, у них обнаружили российские паспорта.