МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Правительство России на заседании в четверг одобрило законопроект об установлении льготного режима импорта технологического оборудования и электронной продукции, аналоги которых не производятся в РФ, сообщается на сайте кабмина.

"Одобрить проект федерального закона "О внесении изменения в статью 150 части второй Налогового кодекса Российской Федерации" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что принятие законопроекта будет способствовать сокращению отвлечения оборотных средств организаций электронной промышленности, осуществляющих импорт технологического оборудования и электронной продукции, аналоги которых не производятся в России. Оно также позволит стимулировать реализацию инвестиционных проектов по созданию новых электронных производств.