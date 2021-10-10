ПРАГА, 10 окт — ПРАЙМ. Президент Чехии Милош Земан госпитализирован в Центральный военный госпиталь (ЦВГ) в Праге. Об этом сообщил телеканал CNN Prima News со ссылкой на пресс-службу ЦВГ. Россия сожалеет о решении Чехии по АЭС "Дукованы"

Согласно данным, его поместили в палату интенсивной терапии. Директор госпиталя и лечащий врач президента Мирослав Заворал сообщил, что диагноз Земана не может быть озвучен без его согласия.

Сообщается, что санитарная машина забрала Милоша Земана из его загородной резиденции вскоре после окончания встречи чешского президента с премьером страны Андреем Бабишем. Позже пресс-служба ЦВГ сообщила о госпитализации Земана.

Ночью в социальных сетях появилась информация об ухудшении здоровья 77-летнего президента Чехии, чье состояние в последнее время оказалось в центре внимания чешской общественности. Президенту Чехии предстоит сыграть ключевую роль в формировании нового правительства после выборов в парламент страны 8-9 октября.