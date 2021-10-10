Международные резервы Украины резко сократились за месяц, снижение достигло $2,9 миллиарда
МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Международные резервы Украины в сентябре сократились на $2,9 милиарда, до $28,7 миллиарда, сообщило издание "Украина.Ру" со ссылкой на главу Совета Национального банка Украины (НБУ) Богдана Данилишина.
По словам Данилишина, причиной снижения стала выплата правительством долгов по внешним займам.
"В октябре выплаты правительства в иностранной валюте преимущественно осуществляться по валютным ОВГЗ, что может потребовать активизации работы на рынке внутренних заимствований в иностранной валюте или использования остатка средств МВФ, полученных в результате распределения СДР", — говорится в заметке, опубликованной на странце Facebook политика.
https://1prime.ru/state_regulation/20211010/834928439.html