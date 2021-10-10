МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Международные резервы Украины в сентябре сократились на $2,9 милиарда, до $28,7 миллиарда, сообщило издание "Украина.Ру" со ссылкой на главу Совета Национального банка Украины (НБУ) Богдана Данилишина.

По словам Данилишина, причиной снижения стала выплата правительством долгов по внешним займам.

"В октябре выплаты правительства в иностранной валюте преимущественно осуществляться по валютным ОВГЗ, что может потребовать активизации работы на рынке внутренних заимствований в иностранной валюте или использования остатка средств МВФ, полученных в результате распределения СДР", — говорится в заметке, опубликованной на странце Facebook политика.

МВФ ранее перечислил Украине $2,7 милиарда на восстановление экономики после локдауна. Сообщается, что премьер Украины Денис Шмыгаль тогда сказал, что деньги пойдут в том числе на соцвыплаты и зарплаты бюджетникам, но теперь, как утверждается, понятно, что эти деньги ушли на выплату долгов Украины.