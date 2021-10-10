МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Европейские санкции против официального Минска не оказывают влияния на поставки белорусского продовольствия за рубеж, заявил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии Алексей Богданов.

"Мы давно уже диверсифицировали наш внешнеторговый пакет таким образом, чтобы невозможно было какой-то стране против нас что-то сделать. Конечно, такие санкции на нас не повлияют", — сказал Богданов в интервью телеканалу СТВ, показанном в воскресенье.

Более того, по его словам, согласно статистике, в текущем году поставки белорусского продовольствия в ЕС выросли на 43%.

"Евросоюз – жесткий рынок, жесткие правила, к ним поставить очень сложно. Но если белорусы поставляют продукцию в этот непростой регион, санкции какие-то есть, значит он (белорусский продукт – ред.), действительно, классный, качественный, безопасный и нужен потребителю", — сказал замминистра.

Богданов отметил, что сколько бы партнеры ни грозили санкциями, сельскому хозяйству Белоруссии ничего не угрожает.

Он добавил, что белорусские производители продолжают работать над поставками продовольствия на европейский рынок, но давно стараются вектор экспорта "перемещать в другие регионы мира", например, СНГ, также активно развиваются поставки в азиатский регион, в частности, Китай.

Богданов заключил, что ни пандемия, ни европейские санкции белорусским производителям продуктов не страшны.

По словам Богданова, за восемь месяцев этого года Белоруссия экспортировала в различные страны свои сельхозпродуцию и продовольствие на 4,1 миллиона долларов, что на 10,8% больше, чем в прошлом году.

"Планируем по итогам года превысить цифру в 6 миллиардов белорусского продовольственного экспорта", — сказал он.

После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику.

КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. Отношения Белоруссии со странами Запада после выборов резко ухудшились, Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека.