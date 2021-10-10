МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Власти Украины получили первую партию дополнительной помощи от правительства США для обеспечения безопасности, сообщила в воскресенье пресс-служба министерства обороны Украины. Международные резервы Украины резко сократились

"В Украину прибыли грузы дополнительной помощи для обеспечения безопасности от правительства США. Кроме ранее согласованного объема в $250 млн, Украина получает от американских партнеров медицинское имущество, вооружение, необходимые боеприпасы, высокоточное вооружение и средства радиолокационного наблюдения еще на 60 миллионов долларов. Грузы поступают несколькими партиями, одна из которых прибыла сегодня, 10 октября, в Международный аэропорт "Борисполь"", — говорится в сообщении на сайте МО Украины.

Как добавили в Минобороны, начиная с 2014 года Украина получила материально-техническую поддержку от США на общую сумму более двух миллиардов долларов.

"Предоставление дополнительной помощи для обеспечения безопасности от правительства Соединенных Штатов Вооруженным силам Украины является очередным свидетельством нерушимого стратегического партнерства между нашими государствами", — добавили в ведомстве.

В Генштабе Украины поблагодарили штаты за "доставку боевого снаряжения и средств первой помощи", отметив, что "помощь направлена на решение проблемы с усиленным военным присутствием России" в Крыму и вдоль границ страны.

"Она поступила в дополнение к более $2,5 млрд помощи в сфере безопасности, которую США направили на поддержку украинских вооруженных сил с 2014 года", — говорится в сообщении.