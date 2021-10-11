МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Лидерами российского рейтинга по финансовому благополучию населения по итогам 2020 года стали северные регионы и столицы, в конце списка оказались регионы Кавказа и Сибири, свидетельствует исследование РИА Новости. Минкомсвязь планирует до 2025 года обеспечить Крайний Север спутниковой связью

ОЦЕНКА УРОВНЯ БЛАГОСОСТОЯНИЯ

В прошлом году в РФ произошло снижение по многим экономическим показателям, которые характеризуют уровень жизни населения. В частности, на 2,8% снизились реальные располагаемые доходы.

Как отмечают эксперты, в регионах ситуация с доходами развивалась по-разному, и среди причин этому – уровень социально-экономического развития, степень влияния коронавирусных ограничений, состояние бюджета.

Для оценки уровня благосостояния эксперты РИА Новости провели исследование и подготовили рейтинг регионов по финансовому благополучию. Методика расчета основана на агрегировании показателей, характеризующих финансовое состояние населения.

При составлении рейтинга учитывались: отношение медианных доходов к стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг, среднемесячный объем вкладов и других привлеченных средств физических лиц в банках на одного жителя, доля населения с доходами ниже регионального прожиточного минимума, а также доля семей, которые могли позволить себе купить квартиру в ипотеку.

ЛИДЕРЫ И АУТСАЙДЕРЫ

Первые места занимают Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская область и Чукотка. В первую десятку также вошли Ханты-Мансийский автономный округ, Москва, Ненецкий автономный округ, Санкт-Петербург, Сахалинская, Мурманская и Московская области.

Таким образом, лидерами стали регионы Крайнего Севера и столицы, что обусловлено высоким уровнем доходов, который позволяет компенсировать довольно высокий уровень цен в них, поясняют эксперты. Регионы первой десятки занимают лидирующие позиции практически по всем показателям.

Нижняя часть рейтинга представлена в основном северокавказскими и сибирскими регионами, где уровень доходов находится на низком уровне. Последние десять мест занимают Бурятия, Дагестан, Крым, Калмыкия, Чечня, Кабардино-Балкария, Республика Алтай, Карачаево-Черкесия, Тува и Ингушетия.

Эксперты отмечают, что при сопоставлении результатов 2020 года с 2019-м существенных изменений в распределении регионов не фиксируется. Состав первой и последней десяток не изменился, а более чем на пять мест изменились позиции только у трех регионов: два поднялись, один опустился.

СМЕНА ПОЗИЦИЙ

Как отмечают эксперты, наиболее существенно улучшили позиции Приморье и Орловская область – поднялись на 11 и шесть мест соответственно. В Приморье снизилась доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, увеличилась доля семей, которые могли купить квартиру в ипотеку, выросли вклады в банках, а отношение медианных доходов к стоимости фиксированного набора товаров и услуг осталось на прежнем уровне.

Росту позиций Орловской области также способствовало улучшение названных показателей, и здесь рост доходов опережал рост цен, что привело к улучшению отношения доходов к стоимости набора, считают аналитики.

Наиболее существенно снизились позиции у Костромской области, где ухудшились все показатели, кроме вкладов. Эксперты отмечают, что снижение отношения медианных доходов к стоимости фиксированного набора товаров и услуг здесь было обусловлено ростом второго. У других регионов, показавших отрицательную динамику, снижение позиций составило от одной до четырех.

Эксперты считают, что в 2021 году вследствие улучшения общеэкономической ситуации и постепенного преодоления последствий пандемии можно ожидать повышения уровня финансового благополучия. Основным фактором, способствующим этому, станет рост доходов. При этом существенного изменения в распределении регионов по данному показателю, вероятнее всего, не произойдет.