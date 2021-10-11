МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Европейские космические организации обсуждают предложение "Роскосмоса" о создании инфраструктуры для пилотируемых пусков ракеты "Союз-2" с космодрома Куру во Французской Гвиане, ведутся переговоры, заявил РИА Новости заместитель генерального директора госкорпорации "Роскосмос" по международному сотрудничеству Сергей Савельев. "Роскосмос" объяснил снижение чистой прибыли в 42 раза

На текущий момент пилотируемые пуски ракет "Союз" проводятся только с Байконура. При этом Европа не располагает собственными возможностями по запуску человека в космос, в связи с чем европейские астронавты отправляются в космос на российских или американских кораблях.

По словам Соловьева, сейчас «Роскосмос» прорабатывает вопрос пилотируемых пусков с Куру, проводит консультации с европейскими организациями — Европейским космическим агентством, Arianespace и Национальным центром космических исследований Франции. «Пока еще конкретных договоренностей не достигли. Но заинтересованность есть с обеих сторон", — сообщил заместитель генерального директора госкорпорации.

Если вопрос будет решен положительно, потребуются финансовые ресурсы на строительство инфраструктуры для подготовки пусков с Куру, а вместе с тем на обеспечение сил поиска и спасения по трассе выведения.

Стартовый комплекс российской ракеты-носителя "Союз" на космодроме Куру во Французской Гвиане могут переоборудовать под запуски пилотируемых кораблей, в том числе и к орбитальной станции Китая, сообщил в июне глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

К сегодняшнему дню с космодрома Куру выполнены 24 пуска российских ракет "Союз-СТ". Запуск в августе 2014 года завершился неудачно. В связи с аварией разгонного блока "Фрегат" европейские навигационные спутники Galileo были выведены на нерасчетную орбиту.