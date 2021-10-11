МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Лауреатами премии Госбанка Швеции по экономике памяти Альфреда Нобеля стал канадско-американский экономист Дэвид Кард и американцы Джошуа Ангрист и Гвидо Имбенс.

Прямая трансляция объявления победителей премии Нобелевским комитетом по экономике при Шведской королевской академии наук велась из Стокгольма.

Кард был удостоен половины премии "за эмпирический вклад в экономику труда", Ангрист и Имбенс были удостоены второй части премии "за их методологический вклад в анализ причинно-следственных связей".

В 2020 году премию по экономике получили американцы Пол Р. Милгром и Роберт Б. Уилсон "за совершенствование теории аукционов и изобретение новых аукционных форматов".

Премия по экономике памяти Альфреда Нобеля была учреждена шведским Госбанком в 1968 году, она не относится к основным пяти премиям, оговоренным самим Нобелем в завещании в 1895 году. Премию каждый год вручает Королевская академия наук. Премия по экономике вручается вместе с остальными наградами в Стокгольме 10 декабря, в день смерти Альфреда Нобеля.