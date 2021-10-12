МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин, заявил, обращаясь к депутатам Госдумы, что у России много разных вызовов, однако главный враг — низкие доходы миллионов граждан. Путин предложил перейти на индексацию маткапитала по фактической инфляции

"У нашей страны, а значит, у всех нас, много общих сложных вызовов, и повторю главный наш враг — угроза стабильного развития для демографического будущего — это низкие доходы наших граждан, миллионов наших людей", — заявил Путин в обращении к депутатам Госдумы.