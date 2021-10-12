МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин предложил перейти с 2022 года на индексацию материнского капитала по фактической инфляции, не по прогнозной. Путин выделил три приоритета российского бюджета

"Более высокая инфляция, конечно же, сильно бьет по наименее обеспеченным группам населения. Мы должны это понимать, знать и соответствующе реагировать…. Предлагаю уже с 2022 года также перейти на индексацию материнского капитала не по прогнозной, а по фактической инфляции за предыдущий год",- заявил он в обращении к депутатам Госдумы VIII созыва. Он также отметил, что сейчас только материнский капитал индексируется по прогнозной инфляции.