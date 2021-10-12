Путин предложил перейти на индексацию маткапитала по фактической инфляции
Путин предложил с 2022 года перейти на индексацию маткапитала по фактической инфляции
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин предложил перейти с 2022 года на индексацию материнского капитала по фактической инфляции, не по прогнозной.
"Более высокая инфляция, конечно же, сильно бьет по наименее обеспеченным группам населения. Мы должны это понимать, знать и соответствующе реагировать…. Предлагаю уже с 2022 года также перейти на индексацию материнского капитала не по прогнозной, а по фактической инфляции за предыдущий год",- заявил он в обращении к депутатам Госдумы VIII созыва. Он также отметил, что сейчас только материнский капитал индексируется по прогнозной инфляции.