Путин назвал приоритеты бюджета России: соцполитика, экономическое развитие, здравоохранение
МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин назвал приоритеты бюджета России, это социальная политика, экономическое развитие, здравоохранение.
"Одни из первых законопроектов, которые вам предстоит рассмотреть, — федеральный бюджет и бюджеты внебюджетных фондов. В этих документах, представленных правительством, как минимум три ключевых приоритета: социальная политика, экономическое развитие, и, конечно, здравоохранение", — сказал Путин на встрече с депутатами Госдумы нового созыва.
Президент также назвал крупнейшей бюджетной статьей социальную политику, которая подразумевает поддержку семей с детьми, людей старших поколений. Так, на три предстоящих года на эти направления должно быть выделено 41,5 триллиона рублей, добавил глава государства. На развитие экономики и поддержку регионов выделят 15,1 триллиона, на здравоохранение — 10,9 триллиона рублей, уточнил он.
Он заявил, что для реализации социальных мер поддержки в бюджете страны достаточно средств.
"Социальные выплаты, которые финансируют из федерального бюджета, должны быть в 2022 году проиндексированы по фактической инфляции. Обращаю внимание и депутатов, и правительства на достаточность средств в бюджете для реализации этих целей", — сказал Путин.
https://1prime.ru/state_regulation/20211012/834946079.html