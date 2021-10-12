МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин назвал приоритеты бюджета России, это социальная политика, экономическое развитие, здравоохранение. Путин предложил перейти на индексацию маткапитала по фактической инфляции

"Одни из первых законопроектов, которые вам предстоит рассмотреть, — федеральный бюджет и бюджеты внебюджетных фондов. В этих документах, представленных правительством, как минимум три ключевых приоритета: социальная политика, экономическое развитие, и, конечно, здравоохранение", — сказал Путин на встрече с депутатами Госдумы нового созыва.

Президент также назвал крупнейшей бюджетной статьей социальную политику, которая подразумевает поддержку семей с детьми, людей старших поколений. Так, на три предстоящих года на эти направления должно быть выделено 41,5 триллиона рублей, добавил глава государства. На развитие экономики и поддержку регионов выделят 15,1 триллиона, на здравоохранение — 10,9 триллиона рублей, уточнил он.

Он заявил, что для реализации социальных мер поддержки в бюджете страны достаточно средств.

"Социальные выплаты, которые финансируют из федерального бюджета, должны быть в 2022 году проиндексированы по фактической инфляции. Обращаю внимание и депутатов, и правительства на достаточность средств в бюджете для реализации этих целей", — сказал Путин.