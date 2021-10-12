МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Инфляция в России в текущем году превысит прогнозный уровень в 5,8%, заявил президент России Владимир Путин.
"Более высокая инфляция, конечно же, сильно бьет по наименее обеспеченным слоям населения. Мы должны это понимать, знать и соответствующим образом реагировать", — отметил он, обращаясь к депутатам Госдумы.
В таких условиях необходимо в течение месяца разработать дополнительные меры социальной поддержки граждан, добавил он.
"В этом году мы осуществили единовременные выплаты пенсионерам и семьям, где растут школьники. Поручаю правительству в течение месяца представить дополнительные предложения по мерам социальной поддержки наших граждан. В условиях повышенной инфляции это востребовано. Рассмотрим такие предложения у меня на совещании в ближайшее время",- сказал Путин в обращении к депутатам.