МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Инфляция в России в текущем году превысит прогнозный уровень в 5,8%, заявил президент России Владимир Путин. Путин предложил перейти на индексацию маткапитала по фактической инфляции

"Более высокая инфляция, конечно же, сильно бьет по наименее обеспеченным слоям населения. Мы должны это понимать, знать и соответствующим образом реагировать", — отметил он, обращаясь к депутатам Госдумы.

В таких условиях необходимо в течение месяца разработать дополнительные меры социальной поддержки граждан, добавил он.

"В этом году мы осуществили единовременные выплаты пенсионерам и семьям, где растут школьники. Поручаю правительству в течение месяца представить дополнительные предложения по мерам социальной поддержки наших граждан. В условиях повышенной инфляции это востребовано. Рассмотрим такие предложения у меня на совещании в ближайшее время",- сказал Путин в обращении к депутатам.