МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Инфляция не собирается отступать, а это значит, что Федеральная резервная система США, вероятно, будет переходить к сворачиванию стимулирования, как и планировалось. Минэкономразвития сообщило об ускорении годовой инфляции в России

В сентябре инфляция в США немного ускорилась. Индекс потребительских цен (CPI) вырос на 0,4% по сравнению с августом и на 5,4% по сравнению с сентябрем прошлого года, сообщило в среду статистическое управление Министерства труда США. В августе рост CPI составил 0,3%.

Цены на электроэнергию в сентябре выросли на 1,3%, на продукты питание – на 0,9%, а на бензин – на 1,2%.

Доходность 10-летних казначейских облигаций после выхода этих данных почти не изменилась, снизившись совсем немного от уровня закрытия предыдущего дня, до 1,55%.

Данные за сентябрь совпали или немного превысили ожидания большинства аналитиков. Они вряд ли окажут существенное влияние на решение ФРС относительно перехода в ноябре к сворачиванию чрезвычайной программы покупки облигаций, чего ожидают рынки и на что уже намекали председатель ФРС Джером Пауэлл и другие руководители центробанка США.

Дело в том, что сентябрьский CPI, несмотря на небольшой рост, не отражает существенного ускорения инфляции. Он попросту подтверждает то, что инфляция оказалась более устойчивой, чем изначально предполагалось. Цены на энергоносители продолжают расти, а проблемы с поставками и дефицитом критически важных товаров, таких как полупроводники, сохраняются.

Базовый CPI, не учитывающий волатильные цены на энергоносители и продукты питания, в сентябре вырос на 0,2%. Между тем, как отмечает Пол Эшуорт из Capital Economics, столь умеренный рост совсем не обнадеживает, поскольку включает, помимо прочего, снижение тарифов на авиаперевозки на 6,4% и цен на одежду на 1,1%. Путин: инфляция в России выросла больше, чем ожидалось

ФРС будет придерживаться текущего курса еще и потому, что использует для измерения инфляции другой индикатор – индекс цен расходов на личное потребление (PCE). Согласно отчету, опубликованному ранее в этом месяце, годовой рост PCE составил 4,3%, что является максимумом за три десятилетия. Одного этого должно быть достаточно, чтобы ФРС решила, что сейчас самое время для замедления покупок облигаций, на которые тратится по 120 млрд долларов в месяц.

Если бы он вышел до пандемии, то последний отчет о состоянии рынка труда мог бы мотивировать ФРС немного подождать, прежде чем сигнализировать об ужесточении денежно-кредитной политики. За месяц было создано всего 194 000 рабочих мест, а не 500 000, как ожидали аналитики, что могло бы быть воспринято как сигнал о слабости рынка.

Между тем аналитики ING отмечают, что эти данные отражают сокращение доли экономически активного населения (нежелание американцев возвращаться на рынок труда и искать работу после пандемии) и вовсе не означают, что экономика США слаба и все еще нуждается в денежно-кредитном стимулировании. Наоборот, работодатели столкнулись с дефицитом рабочей силы и вынуждены повышать зарплаты, чтобы удерживать существующих работников и привлекать новых.

В то же время, несмотря на рост заработков, на фоне стабильно высокой инфляции работники все равно оказываются в проигрыше, говорит главный экономист UBS Пол Донован, отмечая, что рассчитываемый ФРС-Атланта индекс заработков показывает их рост менее 4%. "Это означает, что реальные заработки в США падают, причем весьма сильно", — пишет он.

Это обстоятельство может еще больше разгонять инфляцию. Так или иначе, данные по рынку труда все же преодолели невысокий порог, определенный ФРС для перехода к сворачиванию стимулирования, отмечают аналитики Oxford Economics, что укрепило их убеждение в том, что соответствующее заявление будет сделано в ноябре. Риск ускорения инфляции давит на рынки

Это убеждение разделяют все больше инвесторов. С начала августа доходность 10-летних казначейских облигаций выросла более чем на 40 базисных пунктов, или на 0,4 процентного пункта.

Согласно прогнозам, опубликованным в начале этой недели Международным валютным фондом, в этом году инфляция в США составит 4,3%, после чего снизится до 3,5% в 2022 году и до 2,3% в 2023 году. В еврозоне инфляция в эти годы будет составлять 2,2%, 1,7% и 1,7%, соответственно.

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