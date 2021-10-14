МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Российский бизнес увидел риски и проблемы в проекте закона о переводе бумажных документов в электронную форму. Траты россиян на отдых превысили допандемийный уровень

Как пишет РБК со ссылкой на собеседников, внесенный в Думу документ не сокращает расходы на бумажный документооборот. То есть, считают организации, он не выполняет главную задачу.

Бизнес указал на проблемы законопроекта об электронных дубликатах документов, который кабмин внес в Госдуму в мае текущего 2021 года.

По данным издания, суммарные траты организаций на бумажный документооборот в год составляют около 3,5 триллиона рублей и 6 миллиардов человеко-часов, отмечало правительство в пояснительной записке к законопроекту.

Кабмин приводил в пример: Сбербанк тратит на это 2,5 млрд рублей, "оператор связи" — 16 млн рублей. При этом у клиентов операторов электронного документооборота расходы составляют до 4 млн рублей в год.

Однако в той редакции, в которой проект внесли в Думу, документ не выполняет главную функцию — сократить затраты на хранение архивных бумажных документов, отмечает заместитель председателя правления ВТБ Вадим Кулик в письме гендиректору АНО "Цифровая экономика" Евгению Ковниру. Это РБК узнал из самого письма, его отправку подтвердил представитель ВТБ. Отмечается, что банк концептуально поддерживает инициативу. Однако несколько положений надо скорректировать, так как они "могут создать необоснованные барьеры в работе банков с электронными документами", отметил Кулик.