МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. В Кремле не ведется обсуждений по поводу возможной корректировки пенсионной реформы, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. В Госдуме объяснили слухи о новой пенсионной реформе

"Подобных обсуждений в Кремле не ведётся", — сказал он в ответ на вопрос, ведется ли в Кремле дискуссия о каких-либо изменениях пенсионной реформы.

Соответствующее предложение ранее высказала депутат Госдумы Светлана Журова.