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Кремль не обсуждает корректировку пенсионной реформы
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В Кремле не ведется обсуждений по поводу возможной корректировки пенсионной реформы, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Подобных обсуждений в... ПРАЙМ, 14.10.2021
экономика, новости, пенсии, дмитрий песков, пенсионная реформа, кремль
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. В Кремле не ведется обсуждений по поводу возможной корректировки пенсионной реформы, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Подобных обсуждений в Кремле не ведётся", — сказал он в ответ на вопрос, ведется ли в Кремле дискуссия о каких-либо изменениях пенсионной реформы.
Соответствующее предложение ранее высказала депутат Госдумы Светлана Журова.