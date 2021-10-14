С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 окт — ПРАЙМ. Более половины имеющих высшее образование в России — женщины, при этом разница в зарплатах с мужчинами достигает 29%, заявил глава Минтруда РФ Антон Котяков. Назван средний уровень зарплаты российского заемщика

Он напомнил, что в России проживают более 78 миллионов женщин, 49 миллионов из них работают.

"При этом отмечу гораздо более высокий показатель среди женщин по… высшему образованию. Среди всех тех граждан РФ, которые имеют высшее образование, 58% — женщины ", — сказал он на сессии в рамках Евразийского женского форума.

Он рассказал, что Минтруд поднял данные Росстата. Согласно ним, среди женщин удовлетворённость рабочими обязанностями выше, чем у мужчин. Мужчины удовлетворены режимом работы почти на 80%, женщин режим работы устраивает в 85% случаев. Также надёжностью рабочего места удовлетворены 73% женщин и 67% мужчин.

"Только 36% работающих женщин удовлетворены заработной платой", — добавил министр. Он обратил внимание, что дифференциация зарплат по гендерному признаку в Европе находится в диапазоне 16-19%, в России показатель выше и составляет почти 29%.