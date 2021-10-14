МОСКВА, 14 окт /ПРАЙМ/. Дефицит бюджета в 300 миллиардов рублей для Москвы носит технический характер, надеемся обойтись без заимствований, сообщил в четверг мэр столицы Сергей Собянин.

"Для Москвы 300 миллиардов дефицита — на самом деле, дефицит, который носит технический характер, он покрывается переходящими контрактами, дополнительными доходами, экономией при расторговке контрактов. Так что я очень надеюсь, что этот дефицит будет покрыт без необходимости заимствований денег на рынке", — сказал Собянин в эфире телеканала ТВЦ.