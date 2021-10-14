МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Объем социальных выплат в Москве с 2010 года увеличился на треть, в этом году они будут проиндексированы, сказал мэр Москвы Сергей Собянин. Собянин рассказал о сложностях осенней волны коронавируса в Москве

Собянин рассказал, как властям Москвы иногда приходится выслушивать критику, что раньше в Москве "социальные выплаты были крутые, а сейчас пожухли". Однако объем социальных выплат в Москве с 2010 года увеличился на треть.

"В этом году тоже проиндексируем все социальные выплаты и пособия", — заявил он в эфире ТВЦ.