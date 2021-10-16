МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Правительство РФ на заседании в четверг одобрило особенности заключения без конкурса концессионных соглашений, объектами которых является имущество, переданное собственником арендатору по договору или договорам аренды, сообщается на сайте кабмина. Правительство одобрило субсидии на детские выплаты

"Одобрить проект поправок правительства Российской Федерации к проекту федерального закона №1143824-7 "О внесении изменений в статьи 37 и 51 Федерального закона "О концессионных соглашениях" и направить их в Государственную Думу в установленном порядке", — говорится в сообщении.

Отмечается, что проект поправок уточняет порядок расчёта инвестиционных обязательств концессионера при трансформации договора аренды в концессионное соглашение, а также устанавливается, что заявление о таком намерении должно быть подано до 1 января 2023 года.