Кабмин утвердил особенности концессионных соглашений без конкурса
Правительство РФ одобрило особенности заключения без конкурса концессионных соглашений
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МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Правительство РФ на заседании в четверг одобрило особенности заключения без конкурса концессионных соглашений, объектами которых является имущество, переданное собственником арендатору по договору или договорам аренды, сообщается на сайте кабмина.
"Одобрить проект поправок правительства Российской Федерации к проекту федерального закона №1143824-7 "О внесении изменений в статьи 37 и 51 Федерального закона "О концессионных соглашениях" и направить их в Государственную Думу в установленном порядке", — говорится в сообщении.
Отмечается, что проект поправок уточняет порядок расчёта инвестиционных обязательств концессионера при трансформации договора аренды в концессионное соглашение, а также устанавливается, что заявление о таком намерении должно быть подано до 1 января 2023 года.