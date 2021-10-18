МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Обеспечение темпов роста ВВП России в 2022-2024 годах на уровне 3% ежегодно является довольно амбициозной задачей, говорится в заключении Счетной палаты на проект федерального бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов. Путин заявил, что Россия по итогам года может выйти на рекордный рост ВВП

Счетная палата указывает, что, согласно прогнозу социально-экономического развития России на 2022-2024 годы, российская экономика будет расти неизменным темпом 3% в год. "Обеспечение роста экономики по 3% в год является довольно амбициозной задачей: за последние 10 лет прирост российского ВВП не превышал 2,8% в год (в 2018 году), несмотря на рост инвестиций в основной капитал около 5% в год (в 2017 и 2018 годах)", — сказано в документе.

Ведомство отмечает, что рост экономики в соответствии с базовым вариантом среднесрочного прогноза будет происходить при увеличении добычи нефти в рамках ОПЕК+, расширении внутреннего потребительского спроса за счет устойчивого роста реальных располагаемых денежных доходов населения и внутреннего инвестиционного спроса. Также для достижения заявленных темпов роста ВВП необходимо эффективное выполнение мероприятий, предусмотренных госпрограммами, нацпроектами и стратегическими инициативами правительства. "При этом обязательным условием выхода на целевые темпы роста экономики является их реализация в полном объеме, что создает риски недостижения прогнозируемых темпов роста ВВП", — замечает Счетная палата.

Согласно прогнозу основными источниками экономического роста в среднесрочной перспективе станут инвестиционный и потребительский спрос. Стимулом для ускорения темпов роста инвестиций в основной капитал должны стать меры по расширению инвестиционного потенциала экономики, включающие инвестирование ликвидной части Фонда национального благосостояния сверх 7% ВВП.

"При этом в среднесрочном прогнозе отсутствует информация о том, каким образом, на какие проекты и в каких объемах будут направлены средства ФНБ. Кроме того, в среднесрочном прогнозе не приводится информация о механизме привлечения как внутренних инвестиционных ресурсов, так и иностранных инвестиций. Не указаны основные инструменты перезапуска инвестиционного цикла, в том числе соответствующие инициативы правительства РФ. Не приводится информация о реализации крупных инвестиционных проектов, планируемых в среднесрочной перспективе", — указывает ведомство.

В соответствии с текстом среднесрочного прогноза вторым по значимости фактором роста экономики станет рост потребительского спроса. Предполагается, что опережающими темпами в структуре доходов населения будут расти те статьи доходов, которые в 2020 году снизились в наибольшей степени: доходы от собственности и предпринимательской деятельности.

"При этом данные статьи доходов населения в общей структуре доходов занимают незначительную долю. В период вне кризисов совокупный вклад этих компонентов составлял около 11%, а в среднесрочном прогнозе их доля составит 10,7% только в 2024 году. По мнению Счетной палаты, даже ускоренный рост доходов от собственности и предпринимательской деятельности вряд ли сможет стать полноценным драйвером устойчивого роста как реальных располагаемых доходов населения, так и потребительского спроса в целом", — добавляется в документе.