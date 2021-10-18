МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Иностранные инвестиции в российскую экономику за полгода составили около 11 миллиардов долларов, объем накопленных таких инвестиций составил уже 185 миллиардов долларов, сообщил в понедельник на заседании консультативного совета по иностранным инвестициям в России премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Идёт восстановление деловой активности. Ключевым драйвером стал инвестиционный спрос. Увеличились вложения в основной капитал, а по итогам первого полугодия прямые иностранные инвестиции составили около 11 миллиардов долларов", — сказал Мишустин.

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"Активно развиваются и проекты компаний–участниц консультативного совета. Они охватывают многие сферы. Практически каждый год мы фиксируем рост объёма накопленных инвестиций в российскую экономику. Сейчас он составляет около 185 миллиардов долларов. Это хороший тренд", — считает премьер-министр.

Кроме того, по его словам, "положительные прогнозы развития российской экономики также подтверждаются международными организациями". "В частности, вслед за Всемирным банком на прошлой неделе повысил оценку нашего экономического роста в 2021 году и Международный валютный фонд", — сказал Мишустин.

"В этом году были расширены мощности действующих предприятий сразу в нескольких регионах нашей страны. Существенные инвестиции вложены в производство продуктов питания", — заключил он.