МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поздравил руководство и членов Торгово-промышленной палаты с 30-летием ведомства и отметил, что ТПП внесла значимый вклад в укрепление национальной экономики, сообщается на сайте Кремля. Путин поручил рассмотреть снижение НДС для туристической отрасли

"Торгово-промышленная палата по праву считается одним из наиболее крупных и авторитетных бизнес-объединений страны с богатой историей и давними традициями. В числе неоспоримых заслуг ТПП – значимый вклад в укрепление национальной экономики, в создание благоприятных условий для развития современного, эффективного бизнеса и формирования делового климата, в совершенствование профильного законодательства", — говорится в телеграмме.

Глава государства также отметил, что сотрудники ведомства многое делают для защиты интересов российских производителей, продвижения их товаров и услуг на глобальные рынки, укрепления взаимодействия с зарубежными коллегами. Кроме того, по его словам, они выступают надёжным партнёром государства в решении важных социальных задач.

"Желаю вам успехов, реализации намеченных планов и инициатив", — заключил Путин.