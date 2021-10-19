МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Правительство РФ направит почти 4 миллиарда рублей на поддержку ветеранов-блокадников, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Мишустин выделил 28,3 миллиарда рублей на поддержку семей с детьми

Из них 3,9 миллиарда получат ветераны, награжденные медалью "За оборону Ленинграда" или знаком "Жителю блокадного Ленинграда", сообщается на сайте кабмина.

Уточняется, что средства пойдут на финансирование единовременной выплаты в размере 50 тысяч рублей блокадникам, проживающим на территории РФ, а также в Абхазии, Южной Осетии, Приднестровье и Прибалтике.

Мера поддержки затронет более 75 тысяч человек.