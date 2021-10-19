Правительство направит четыре миллиарда рублей на поддержку ветеранов
Кабмин РФ направит четыре миллиарда рублей на финансирование разовой вылаты ветеранам-блокадникам
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МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Правительство РФ направит почти 4 миллиарда рублей на поддержку ветеранов-блокадников, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Из них 3,9 миллиарда получат ветераны, награжденные медалью "За оборону Ленинграда" или знаком "Жителю блокадного Ленинграда", сообщается на сайте кабмина.
Уточняется, что средства пойдут на финансирование единовременной выплаты в размере 50 тысяч рублей блокадникам, проживающим на территории РФ, а также в Абхазии, Южной Осетии, Приднестровье и Прибалтике.