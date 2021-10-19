МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин решил принять участие в саммите G20 по видеосвязи из-за эпидемиологической ситуации, заявил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Как ранее рассказала пресс служба Кремля, Путин сообщил премьер-министру Италии Марио Драги о своей готовности принять участие в саммите "Группы двадцати" по видеосвязи.

"Конечно, да", — сказал Песков в ответ на вопрос, связано ли решение президента не ехать в Рим на саммит с эпидемиологической ситуацией.