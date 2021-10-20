МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин распорядился создать подведомственное госкорпорации строительное управление, которое станет новым генподрядчиком на космодроме Восточный, а также поручил перенести из Москвы в Циолковский головные офисы оператора российских космодромов Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) и Дирекции космодрома Восточный, признав работу этих организаций неудовлетворительной, сообщил РИА Новости знакомый Путин назвал причины строительства космодрома "Восточный"

"На прошедшем во вторник совещании по оценке деятельности и исполнительской дисциплины ЦЭНКИ глава "Роскосмоса" устроил настоящий разнос гендиректору предприятия Руслану Мухамеджанову, поскольку предприятие не справляется с функцией генподрядчика строительных работ на Восточном", — рассказал источник.

Также в ходе совещания был рассмотрен кадровый состав и структура строительного управления ЦЭНКИ, вызвавшими недовольство гендиректора "Роскосмоса".

По информации источника, заместителю генерального директора по капитальному строительству госкорпорации "Роскосмос" Константину Матвееву поручено ввести прямое директивное управление ЦЭНКИ в части блока капитального строительства, подобрать в кратчайшие сроки высокопрофессиональную команду и на ее основе создать в течение нескольких месяцев самостоятельное специальное строительное управление на правах юридического лица.

Вместе с тем по итогам совещания Дмитрий Рогозин решил перенести из Москвы в Циолковский головные офисы ЦЭНКИ и Дирекции космодрома Восточный.

В результате работники предприятий будут находиться в непосредственной близости от объектов строительства, что поспособствует развитию местной инфраструктуры и увеличению налоговых отчислений в местный бюджет.