МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Недельная инфляция в России с 12 по 18 октября ускорилась до 0,26%, с начала года потребительские цены выросли на 5,98%, сообщает Росстат. Рост цен на огурцы в России резко ускорился

"За период с 12 по 18 октября 2021 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,26%, с начала октября — 100,63%, с начала года — 105,98%", — говорится в сообщении.

На предыдущей неделе была зафиксирована инфляция в 0,22%, а перед этим — 0,26%.

Опережающий инфляцию рост цен за отчетную неделю зафиксирован по ряду продовольственных и непродовольственных товаров, а также медикаментов. При этом по отдельным товарам в этих категориях цены снижались, исключением стали медикаменты. В этой категории за отчетный период Росстат не зафиксировал снижения цен.

Так в группе наблюдаемых медикаментов подорожали: бромгексин — на 0,7%, отечественные поливитамины без минералов — на 0,5%, отечественный анальгин, аллохол, корвалол — на 0,4%, валидол, поливитамины с макро- и микроэлементами — на 0,3%, нимесулид, левомеколь — на 0,1%.

Цены на бензин и дизтопливо увеличились на 0,3%. Средняя стоимость поездки на отдых в Турцию снизилась на 6,1%, проживания в гостиницах с одной, четырьмя и пятью звездами, а также мотелях и хостелах — на 0,1-0,3%. Цена на проживание в гостиницах с двумя и тремя звездами выросла на 0,9% и 0,3% соответственно.

Среди строительных материалов снизились цены на древесностружечные и ориентированно-стружечные плиты — на 1%, металлочерепицу — на 0,8%, обрезные доски — на 0,05%.