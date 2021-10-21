СОЧИ, 21 окт — ПРАЙМ. Россия вносит существенный вклад в продовольственную безопасность, наращивая экспорт, который составляет уже свыше 25 миллиардов долларов, сообщил президент России Владимир Путин. Путин отметил экологичность "Северного потока-2"

"На сегодняшний день Россия вносит свой существенный вклад и в продовольственную безопасность. Мы же увеличиваем поставки продовольствия на мировой рынок. У нас уже свыше 25 миллиардов долларов экспорт нашего продовольствия", — сказал президент в рамках пленарного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай".

Путин также поблагодарил отечественных сельхозпроизводителей, добавив, что прежде "это результат их работы". "Мы и мечтать о таком не могли. Спасибо, европейцам за санкции в области сельского хозяйства", — отметил президент.

Кроме того, Россия готова наращивать поставки на мировые рынки удобрений, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Вот я сказал, что закрываются предприятия по производству удобрений, а от них зависит и качество, и количество урожая, объемы урожая. Но мы-то предоставляем на мировые рынке необходимые объёмы удобрений и дальше готовы наращивать", — сказал Путин на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай".

По качеству, добавил он, удобрения РФ являются одними из лучших в мире.