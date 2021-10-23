МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. Блок НАТО стягивает силы к границам России на фоне призывов к военному сдерживанию. Об этом в субботу заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ответ на вопрос министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

"На фоне призывов к военному сдерживанию России НАТО последовательно стягивает силы к нашим границам. Чем подобное уже заканчивалось для Германии и Европы, министр обороны ФРГ обязан хорошо знать", — отметил министр.

Он добавил, что "безопасность в Европе может быть только общей, без ущемления интересов России".

Шойгу добавил, что в Афганистане мир имеет дело с катастрофой, к которой привел план военного альянса по сдерживанию.

"Но к равноправному диалогу по этому вопросу сегодня не готово именно НАТО. Более того, реализация натовского плана "сдерживания" в Афганистане закончилась катастрофой, с которой теперь разбирается весь мир", — отметил он.

Министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр в четверг, 21 октября, отвечая на вопрос, размышляет ли альянс НАТО о сценариях сдерживания России для балтийского и черноморского регионов, включая воздушное пространство с ядерным оружием, отметила, что блоку нужно очень ясно дать понять Москве о готовности стран Запада использовать и такие средства.