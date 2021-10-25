МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила поправки кабмина к инициативе Минпромторга о разрешении продавать винодельческую продукцию на специализированных ярмарках, сообщают "Известия". Российские виноделы ожидают роста цен на вино в следующем году

Проект поправок к проекту закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта…» и ст. 21 закона «О рекламе» подготовлен ко второму чтению законопроекта в Госдуме. В пресс-службе правительства отметили, что законопроект будет внесен в нижнюю палату после рассмотрения на заседании кабмина.

В законопроекте указывается, что участвовать в винных ярмарках смогут виноделы из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). При этом, согласно поправкам, виноград из которого сделано вино, должен быть выращен на территории государств, входящих в ЕАЭС.

Как отмечают в Минпромторге, законопроект нацелен на популяризацию виноделия ЕАЭС и информирование россиян о наличии отечественной высококачественной продукции.

Частоту винных ярмарок не планируется ограничивать, а принимать их сможет любой город, где есть заинтересованные лица. Организовывать ярмарки смогут органы государственной власти и местного самоуправления, юридические лица и индивидуальные предприниматели.