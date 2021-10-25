МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Европейский подход к ценообразованию на углерод несправедлив, у Москвы есть вопросы и к самому подходу ценообразования, заявил спецпредставитель президента РФ по вопросам климата Руслан Эдельгериев в интервью газете "Известия". Путин отметил экологичность "Северного потока-2"

По его словам, сегодня не только Россия, но и ряд других государств и организаций предъявляют вопросы и претензии к самой структуре "углеродного корректирующего механизма", в том частности, ОЭСР и МВФ.

"Все они (подходы — ред.) должны быть глобальными — а европейский подход не отвечает требованиям. И они должны быть справедливы — а европейский подход несправедливый", — сказал Эдельгериев.

Он добавил, что РФ намерена создавать коалиции для решения "токсичных вопросов" на предстоящей климатической конференции в Глазго. "Есть наболевшие вопросы, которые нужно поднимать "и вокруг них дискутировать", — отметил спецпредставитель.

Тем временем Евросоюз планирует не позднее 1 ноября 2023 года ввести углеродный налог на импортируемые товары. Таким образом европейские власти хотят "уравнять" продукцию, произведенную в ЕС с минимальными выбросами углекислого газа (СО2), и продукцию других стран, где используются технологии с высокими выбросами.