МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Экспертный совет Агентства стратегических инициатив (АСИ) утвердил новую методологию ежегодного национального рейтинга состояния инвестклимата в субъектах РФ, сообщили РИА Новости в пресс-службе агентства. Названы регионы с самой плохой платежной дисциплиной

"Экспертный совет утвердил новую методологию рейтинга, и в ближайшее время ее будут выносить на рейтинговый комитет", — сказали в пресс-службе.

Там уточнили, что очередной национальный инвестрейтинг, который традиционно АСИ представляет на Петербургской международном экономическом форуме (ПМЭФ), будет составлен уже по новой методологии.

Все предыдущие исследования базировались на 42-х показателях по четырем направлениям: регуляторная среда, институты для бизнеса, инфраструктура и ресурсы, поддержка малого предпринимательства. Как сообщала глава АСИ Светалана Чупшева, методология рейтинга обновлена из-за пандемии коронавируса и ряда изменений в законодательстве.

Агентство стратегических инициатив (АСИ) совместно с деловыми партнерами ежегодно готовит Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в регионах РФ. Рейтинг оценивает усилия региональных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса и выявляет лучшие практики, а его результаты стимулируют конкуренцию в борьбе за инвестиции на региональном уровне. Лидером рейтинга по итогам 2020 года стала Москва, на втором месте Татарстан, на третьем — Тюменская область.