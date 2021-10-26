МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект о продлении дачной амнистии до 1 марта 2031 года. Госдума рассмотрит ряд важных "социальных" законопроектов

Проект закона был внесен в Госдуму главой комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павлом Крашенинниковым и первым вице-спикером Совета Федерации Андреем Турчаком.

В декабре 2020 года президент России Владимир Путин подписал закон о продлении дачной амнистии до 1 марта 2026 года. Он продлевает упрощенный порядок оформления прав граждан на индивидуальные жилые дома и садовые дома, построенные на садовых участках, участках для индивидуального жилищного строительства и личного подсобного хозяйства.

По словам Крашенинникова, внесенным законопроектом предлагается установить более продолжительный срок действия дачной амнистии, увеличив его по сравнению с действующим еще на пять лет. Таким образом, упрощенный порядок оформления прав граждан на земельные участки и жилые, садовые дома будет действовать до 1 марта 2031 года. Госдума сэкономила более 30 миллионов рублей на депутатах

Авторы инициативы, отмечал Крашенинников, предлагают "признать пожизненное наследуемое владение и право бессрочного пользования земельным участком правом собственности, чтобы эти люди могли осуществлять сделки, в том числе передавать по наследству".

Согласно законопроекту, владельцу такого участка не нужно будет обращаться в Росреестр для приобретения права собственности на него, это касается земельных участков, предоставленных гражданам до вступления в силу Земельного кодекса РФ — до 30 октября 2001 года. Таким образом, имея на руках документы на землю старого образца о праве пожизненного наследуемого владения или постоянного пользования, граждане смогут свободно распоряжаться своими земельными участками: продавать, передавать по наследству и прочее.

Также законопроект позволит легализовать жилые дома, построенные до вступления в силу Градостроительного кодекса РФ — до 14 мая 1998 года и расположенные в границах населенного пункта на земельных участках, которые находятся в государственной или муниципальной собственности. Отмечается, что для оформления прав на жилой дом и земельный участок под ним гражданину необходимо подать одно заявление в орган местного самоуправления, с приложением документа, подтверждающего факт владения домом.