Кабмин перенес сроки проверок бизнеса в части требований по классификации винодельческой продукции
МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Правительство РФ отложило до конца года проверки компаний, которые касаются соблюдения требований по классификации винодельческой продукции, соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.
Документ определяет особенности осуществления государственного и муниципального контроля, предметом которых является соблюдение требований к винодельческой продукции, установленных законом о виноградарстве и виноделии, в части классификации такой продукции.
Постановление вступает в силу со дня официального опубликования и действует до 31 декабря 2021 года. Согласно документу, "контрольные (надзорные) мероприятия в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, предметом которых является соблюдение указанных требований, контрольными (надзорными) органами не проводятся".
Контрольные органы также принимают решения об отмене или завершении подобных проверок, решение о проведении которых принято или проведение которых начато до дня вступления постановления в силу, без составления актов. Если винодельческая продукция нарушает требования по классификации, до конца года она не будет изыматься из оборота, а компании не будут привлекаться к административной ответственности.
Новый закон в начале июля 2021 года внес изменения в регулирование производства и оборота винодельческой продукции в России. Поправки стали известны из-за скандала с поставками продукции Moet Hennessy: исходя из формулировок закона, понятие "шампанское" можно использовать лишь в отношении напитков, произведенных на территории России, а импортные алкогольные напитки определяются как "игристое вино".
Позднее комитет вин Шампани (Comité Champagne) в своем заявлении назвал неприемлемым новый российский закон. Сопредседатели комитета вин Шампани Максим Тубар и Жан-Мари Барийер призвали французских производителей приостановить поставки шампанского в Россию. Однако в начале сентября Межпрофессиональный комитет вин Шампани решил с 15 сентября возобновить поставки шампанского в РФ.
https://1prime.ru/state_regulation/20211026/835042294.html