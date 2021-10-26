МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Правительство РФ отложило до конца года проверки компаний, которые касаются соблюдения требований по классификации винодельческой продукции, соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации. Российские виноделы ожидают роста цен на вино в следующем году

Документ определяет особенности осуществления государственного и муниципального контроля, предметом которых является соблюдение требований к винодельческой продукции, установленных законом о виноградарстве и виноделии, в части классификации такой продукции.

Постановление вступает в силу со дня официального опубликования и действует до 31 декабря 2021 года. Согласно документу, "контрольные (надзорные) мероприятия в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, предметом которых является соблюдение указанных требований, контрольными (надзорными) органами не проводятся".

Контрольные органы также принимают решения об отмене или завершении подобных проверок, решение о проведении которых принято или проведение которых начато до дня вступления постановления в силу, без составления актов. Если винодельческая продукция нарушает требования по классификации, до конца года она не будет изыматься из оборота, а компании не будут привлекаться к административной ответственности. Эксперт рассказал, как быстро окупаются инвестиции в вино

Новый закон в начале июля 2021 года внес изменения в регулирование производства и оборота винодельческой продукции в России. Поправки стали известны из-за скандала с поставками продукции Moet Hennessy: исходя из формулировок закона, понятие "шампанское" можно использовать лишь в отношении напитков, произведенных на территории России, а импортные алкогольные напитки определяются как "игристое вино".

Позднее комитет вин Шампани (Comité Champagne) в своем заявлении назвал неприемлемым новый российский закон. Сопредседатели комитета вин Шампани Максим Тубар и Жан-Мари Барийер призвали французских производителей приостановить поставки шампанского в Россию. Однако в начале сентября Межпрофессиональный комитет вин Шампани решил с 15 сентября возобновить поставки шампанского в РФ.