МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Глава Сбербанка Герман Греф на встрече с президентом России Владимиром Путиным спрогнозировал рост спроса на стройматериалы. Ипотека и строительство, по мнению Грефа, могут стать одним из драйверов экономического роста в РФ. Сбербанк запустил программу "Дальневосточная ипотека" на вторичное жилье

По словам Грефа, ипотека в России по отношению к ВВП пока находится на "очень низком уровне". "Мы считаем, что по отношению к ВВП мы имеем рост примерно в 2,5 раза по ипотечному кредиту – (как – ред.) для стран с сопоставимым объемом спроса", — заметил глава Сбербанка.

"Поэтому, скорее всего, мы в ближайшие годы будем иметь и спрос на рынке строительства и стройматериалов, что хорошо. Поэтому, если такая инфляционная волна не заденет так сильно, не будет продолжаться так, как сейчас (к сожалению, металлы и все остальное очень сильно подорожали, из-за этого подпрыгнули цены на жилье, конечно), то в принципе мы бы видели ипотеку и строительство как один из драйверов экономического роста", — сказал банкир.