МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Проект бюджета РФ на 2022-2024 годы детально проработан в профильных комитетах Госдумы, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с руководством Думы. Путин подписал закон об исполнении федерального бюджета за 2020 год

Проект бюджета на 2022 и 2023-2024 годы будет обсуждаться в четверг на пленарном заседании Государственной думы. По словам Мишустина, правительство рассчитывает, что первое чтение в нижней палате парламента пройдет конструктивно.

"Мы готовы к открытому диалогу со всеми депутатами, чтобы в результате этой работы был принят сбалансированный государственный бюджет, который станет основой для успешного развития страны на ближайшие три года", — сказал российский премьер.

В разработке проекта бюджета принимали участие представители ведомств федеральных органов исполнительной власти и министерств, напомнил он.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин на встрече с Мишустиным заявил, что ГД и кабмин будут вместе отвечать за бюджет. "Хочется высказать слова благодарности за то, что все министры, заместители министров подключились к работе по обсуждению бюджета, и мы ведем этот диалог, понимая, что отвечать за бюджет будем вместе", — подчеркнул он.