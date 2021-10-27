МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Недельная инфляция в России с 19 по 25 октября ускорилась до 0,28%, с начала года потребительские цены выросли на 6,28%, сообщает Росстат. Росстат отметил серьезное подорожание огурцов и помидоров за неделю

"За период с 19 по 25 октября 2021 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,28%, с начала октября — 100,91%, с начала года — 106,28%", — говорится в сообщении.

На предыдущей неделе была зафиксирована инфляция в 0,26%, а перед этим — 0,22%.

Опережающий инфляцию рост цен за отчетную неделю зафиксирован по ряду продовольственных и непродовольственных товаров, а также медикаментов. При этом по отдельным товарам в этих категориях цены снижались. Цены на бензин выросли на 0,1%, на дизтопливо — на 0,3%.

Средняя стоимость поездки на отдых в Турцию снизилась на 0,4%, путевок в санаторий — на 0,3%, проживания в гостиницах с одной звездой, а также мотелях — на 0,1%, проживания в хостелах — на 0,6%.

Цена на проживание в гостиницах с двумя, тремя, четырьмя и пятью звездами выросла на 0,6-1,5%, путевок в дома отдыха, пансионаты — на 0,2%.

Среди строительных материалов снизились цены на металлочерепицу — на 1,8%, древесностружечные и ориентированно-стружечные плиты — на 0,7%. Цена на обрезные доски выросла на 0,3%.