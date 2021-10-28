МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Реестровая запись о зарегистрированном радиоэлектронном средстве при продлении разрешения на использование частот будет продлеваться автоматически с 1 марта 2022 года, сообщил аппарат вице-премьера Дмитрия Чернышенко. Чернышенко рассказал о перспективах развития цифровой инфраструктуры

"С 1 марта 2022 года при продлении разрешения на использование частот реестровая запись о зарегистрированном радиоэлектронном средстве (РЭС) будет продлеваться автоматически", — говорится в сообщении.

Новый порядок регистрации входит в план мероприятий реализации мер стимулирования инвестиционной активности операторов для развития сетей связи на основе передовых технологий, данный план был утвержден Чернышенко.

"Сейчас правительство определило правила взаимодействия операторов с контролирующими органами. Новый механизм взаимодействия минимизирует бюрократические процедуры и позволяет бизнесу сконцентрироваться на качестве реализуемых проектов", — приводятся в сообщении слова вице-премьера.

Правила помогут пользователям избежать прохождение дополнительной административной процедуры, в первую очередь это коснется операторов крупных сетей, которые сейчас сталкиваются с необходимостью получать "десятки свидетельств о регистрации РЭС". Условия регистрации определены в постановлении "О порядке регистрации радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств", принятом правительством РФ 20 октября 2021 года.