МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ, Мария Князева. США снимают не все пошлины с импорта стальной и алюминиевой продукции из Евросоюза, заявил глава комитета Европарламента по международной торговле Бернд Ланге.

ЕС необходимо работать над полным разрешением этого вопроса, заявил глава комитета Европарламента по международной торговле Бернд Ланге.

"Я очень рад, что Соединенные Штаты снимут большую часть своих пошлин в рамках (раздела — ред.) 232 на сталь и алюминий до исторических объемов торговли… Хотя пошлины по разделу 232 не будут полностью отменены, частичная их отмена является важным шагом на пути деэскалации и показывает, что эта администрация привержена сотрудничеству с нами", — заявили в пресс-службе ЕП.

США объявили, что они больше не будут применять пошлины из так называемого "раздела 232" на определенный объем поставок стали и алюминия из ЕС в рамках "тарифных квот".

Эти квоты равняются "историческим объемам экспорта стали и алюминия из ЕС в США", говорится в сообщении Еврокомиссии. Это тот объём стали и алюминия, которые поставлялись в Штаты из союза до введения пошлин в 2018 году, поясняет ЕК.

Ланге отмечает, что ЕС стоит работать "над полным разрешением этого досадного спора, созданного предыдущим правительством США".

Глава комитета считает, что эти пошлины незаконны и явно противоречат правилам ВТО. Кроме того, они нанесли большой ущерб многим секторам экономики по обе стороны Атлантики, считает Ланге.

Пошлины США были введены с июня 2018 года на 6,4 миллиарда евро европейского экспорта стали и алюминия. Дополнительные тарифы, примененные с февраля 2020 года, затронули ещё около 40 миллионов евро экспорта из ЕС.