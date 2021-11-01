МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ, Елена Гуринович. С 1 ноября в жизни россиян появятся несколько нововведений. В частности, изменятся правила регулирования алкоголя, корпоративные сим-карты надо будет ставить на учет, жители блокадного Ленинграда получат единовременную выплату в 50 тысяч рублей. Подробнее — в материале агентства "Прайм". На сложных щах. Что стоит за резким ростом цен на овощи

Нерабочие дни и выплаты бизнесу. Ноябрь 2021 года начинается с введенных в России нерабочих дней: они продлятся до 7 ноября. Однако, по заявлению властей различных регионов, в случае, если ситуация с коронавирусом не будет улучшаться, ограничения могут продлить.

Официально выходными днями с сохранением зарплаты были объявлены дни с 30 октября по 7 ноября. Введенные на этот период времени ограничения в разных субъектах могут отличаться.

Например, в Москве нерабочими объявлены дни с 28 октября: закрыты предприятия сферы торговли и услуг (исключение — магазины с товарами первой необходимости и аптеки), спортивные и развлекательные организации. Кафе и рестораны смогут работать только навынос. В музеи и театры можно попасть только с QR-кодом. Школы и детские сады в это время также отправляются на каникулы.

Правительство приняло решение компенсировать часть затрат предприятиям малого и среднего бизнеса, работающим в наиболее пострадавших из-за распространения коронавируса отраслях. Это индустрия спорта, общепит, гостиничный бизнес, сферы дополнительного образования, бытовых услуг, культуры и некоторые другие. Они смогут получить грант в размере одного МРОТ (это 12,7 тысячи рублей) на каждого своего работника. Подавать заявки можно с 1 ноября, денежные средства будут поступать с 15 ноября.

С начала ноября пенсионеры старше 80 лет будут получать двойной размер страховой пенсии по старости. С учетом повышения эта сумма составит 12 тысяч рублей в месяц.

Проиндексируют выплаты некоторым категориям пенсионеров. Повысятся пенсии бывших членов летных экипажей гражданской авиации и отдельных сотрудников угольной промышленности.

К 80-летию открытия Дороги жизни защитникам блокадного Ленинграда выплатят по 50 тысяч рублей. Федеральную выплату должны получить свыше 75 тысяч человек вне зависимости от текущего места проживания. На это кабмин выделил 4 миллиарда рублей. Выплаты должны завершиться к 22 ноября, к годовщине открытия Дороги жизни. Кишиневская стратегическая операция: у "Газпрома" хотят отнять активы

Эта выплата не полагается тем, кто прожил в осажденном Ленинграде менее четырех месяцев.

Жителям Санкт-Петербурга, жившим в блокадном Ленинграде, но не попавшим в число федеральных льготников, по 50 тысяч рублей выплатят за счет бюджета города, заявлял ранее губернатор Александр Беглов.

В ноябре в России вступит в силу новый закон об обороте этилового спирта. Производители алкоголя без добавления этилового спирта будут предоставлять расчет производственной мощности основного технологического оборудования с ноября. Росалкогольрегулирование ведет реестр мощностей технологического оборудования для производства этилового спирта или алкогольной продукции. Нововведение не распространяется на производителей пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи.

Еще одна важная новация — граждане смогут изменить условия по кредитам из‑за пандемии COVID-19. Банк России рекомендовал удовлетворять заявления физических лиц об изменении условий кредита или займа в ситуации, когда доход заемщика больше не позволяет исполнять обязательства перед банком. "Шоковая ситуация": у США осталось нефти на полтора месяца

Чтобы изменить условия по кредитам, нужно с 1 ноября по 31 декабря 2021 года предоставить банку заявление и документ, подтверждающий коронавирус у заемщика либо живущих с ним членов семьи. Это касается в том числе тех заемщиков, кто уже реструктурировал долг ранее, штрафы и пени не начислят.

На те же меры поддержки могут рассчитывать субъекты малого и среднего предпринимательства, а также самозанятые.

Контроль за оборотом драгоценных металлов. Юридические лица, осуществляющие добычу, попутное извлечение либо производство драгоценных металлов, смогут добровольно вносить в специальную систему ГИИС ДМДК данные о количестве добытых и отгруженных в продуктах переработки драгметаллов.

Юрлица и индивидуальные предприниматели (ИП), состоящие на спецучете и использующие драгметаллы и драгоценные камни в производственных, научных и социально-культурных целях, смогут добровольно вносить в систему сведения о получении этих металлов и камней и их расходовании. Не отмоешься. Что скрывают "черные списки" банков

Исключение составят организации, которые хранят, изучают и экспонируют музейные предметы, и музейные коллекции из предметов, включенных в состав Музейного фонда РФ.

С 29 ноября в России вводится регистрация корпоративных сим-карт. Компании и ИП будут передавать информацию об используемых ими корпоративных номерах до 30 ноября 2021 года. Если это не будет сделано, карты заблокируют 1 декабря. Сотрудники со своей стороны должны эти данные подтвердить, например, на Госуслугах.