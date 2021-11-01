МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Россия опережает многие страны, в том числе Западной Европы, по переходу на низкоуглеродные способы генерации и производства, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В Кремле прокомментировали поставки газа Молдавии

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Россия и КНР "де-факто не пришли" на саммит G20 по климату относительно "каких-либо обязательств иметь дело с изменением климата".

"В данном случае хотелось бы напомнить, я, конечно, не могу говорить о том, что касается Китая или Саудовской Аравии, но Россия весьма активно принимала участие в работе "двадцатки". Давайте не забывать и об очень содержательных выступлениях президента Путина, хотя и посредством видеоконференции", — сказал Песков журналистам, комментируя заявление Байдена.

"Поэтому в данном случае Россия обозначила четко свои перспективы, и, кроме того, по многим параметрам Россия опережает многие страны, в том числе страны Западной Европы, по переходу на менее карбоноемкие способы генерации и производства, от этого нельзя абстрагироваться, это нужно принимать во внимание. И об этом тоже говорил президент Путин", — добавил представитель Кремля. Страны G20 подчеркнули важность поставок энергии из всех источников

Россия прилагает и будет прилагать огромные усилия для снижения антропогенной нагрузки на климат, но переход к углеродной нейтральности требует адекватных мер со стороны всех стран, необходимо учитывать потребности и развивающихся стран, добавил Песков.

Накануне президент РФ Владимир Путин в ходе своего выступления на саммите G20 по видеосвязи заявил, что углеродная нейтральность России должна быть обеспечена к 2060 году.