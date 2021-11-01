МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Мигранты чаще всего являются неквалифицированными работниками, и их труд низко оплачивается; чтобы сделать такую работу привлекательной для россиян, необходимо увеличивать зарплаты, сохранив при этом цены для конечных покупателей, такое мнение РИА Новости высказал омбудсмен по вопросам соблюдения прав предпринимателей при осуществлении надзора в сфере соблюдения трудового законодательства, член генсовета "Партии Роста" Дмитрий Порочкин.

Ранее заммэра Москвы по строительству Андрей Бочкарев в интервью РБК сообщил, что столичный стройкомплекс вместе с подрядчикам должен разработать план мероприятий, который позволил бы обойтись без иностранной рабочей силы на строительных объектах города. Для преодоления же имеющегося дефицита рабочей силы в строительном секторе Москвы, по словам чиновника, в первую очередь необходимо повышать зарплаты и уровень механизации на стройках. Как рассказал Бочкарев, сейчас на столичных стройках работает около 40 тысяч мигрантов, тогда как до пандемии COVID-19 их было 120 тысяч.

"В основном мигранты привлекаются с точки зрения экономии – у мигрантов неквалифицированный труд и низкие зарплаты, поэтому российские граждане не идут на такую работу. Поэтому, в первую очередь, необходимо озадачится вопросом увеличения фонда оплаты труда, чтобы заинтересовать сограждан конкурентоспособными зарплатами и при этом по максимуму сохранить цены для конечных покупателей. Это сложный вопрос, требующий тщательной проработки", — сказал Порочкин.

Он отметил, что проблема нехватки трудовых мигрантов стоит очень остро не только в Москве, поскольку большинство мигрантов покинули Россию еще в первую волну пандемии.

"Проблему неоднократно пытались решить. Было предложение заменить мигрантов заключенными, но это глобальный вопрос, требующий длительной и тщательной подготовки в сфере безопасности в том числе. Многие предприятия смогли заменить мигрантов роботами, но не все предприятия могут вложить крупные суммы денег в развитие технологий. Поэтому вопрос до сих пор остается открытым", — добавил эксперт.