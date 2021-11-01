МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Еврокомиссия планирует провести переговоры, чтобы способствовать урегулированию спора о лицензиях на рыболовство между Францией и Великобританией, сообщает газета Financial Times со ссылкой на неназванного представителя ЕС.

Как сообщается, Еврокомиссия планирует в понедельник провести встречу по видеосвязи, в которой примут участие высокопоставленные чиновники из ЕК, Франции, Великобритании, островов Джерси и Гернси, "чтобы быстро найти решение для неурегулированных вопросов".

Франция заявила, что объявит 2 ноября первые санкции против Великобритании за несоблюдение соглашения, касающегося лицензий для французских рыбаков.

Ранее власти Франции заявляли, что считают абсолютно неприемлемой позицию Великобритании по невыдаче лицензий французским рыбакам и намерены рассмотреть возможность ответных мер.

Представитель британского правительства, комментируя заявления о предстоящих санкциях Парижа, назвал действия Франции "разочаровывающими и непропорциональными", которые "не ожидаешь от ближайшего соратника и партнёра". По его словам, шаги, которыми пригрозил Париж, несовместимы с соглашением о торговле и сотрудничестве, а также международным правом.

В конце сентября британское министерство окружающей среды сообщило, что 1700 судов из ЕС получили лицензию на ловлю рыбы в водах Великобритании, из них 117 лицензий были выданы судам из ЕС для ведения промысла в территориальных водах в зоне 6-12 морских миль.

Суда должны быть длиной не более 12 метров. В министерстве отметили, что 35 судов меньшего размера не предоставили подтверждающих свидетельств ведения промысла в этой зоне. Министерство выдало только 12 лицензий французским рыбакам, рассмотрев 47 заявок.